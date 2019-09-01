РИАМО - 1 сен. С воскресенья в Подмосковье увеличили стипендию детям-сиротам, сумма ежемесячной выплаты теперь составляет 6 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.

«С воскресенья каждый проживающий в Подмосковье ребенок-сирота, обучающийся по очной форме по программам подготовки квалифицированных рабочих и переподготовки рабочих, будет ежемесячно получать стипендию губернатора Московской области в размере 6 тысяч рублей», – сказала Забралова.

Стипендия выплачивается независимо от того, в каком регионе России находится указанное учебное заведение.

Ранее губернаторскую стипендию в регионе получали 3076 детей-сирот, обучающихся по программам высшего и среднего профессионального образования.

«Уже в новом учебном году данной льготой могут воспользоваться еще 1283 ребенка-сироты, обучающиеся по программам подготовки квалифицированных рабочих, а также 467 сирот с ограниченными возможностями здоровья. Это хорошая поддержка для ребят», – заключила Забралова.