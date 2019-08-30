РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 30 авг. В детском саду «Семицветик» подмосковных Котельников в пятницу открылась вторая ресурсная комната для дошкольников, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы администрации городского округа.

«Сегодня (30 августа – ред.) в детском саду «Семицветик» состоялось торжественное открытие второй ресурсной комнаты для дошкольников в рамках проекта «На урок – вместе», инициированного совместно Ingka Centres в России и Региональной общественной организацией людей с инвалидностью «Перспектива», – говорится в сообщении.

Ресурсная комната – это помещение, оборудованное для эффективного совместного обучения малышей с инвалидностью и без. В ресурсной комнате есть все, чтобы педагог мог включить в общеобразовательный процесс детей с особыми потребностями.