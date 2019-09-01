РИАМО – 1 сен. С воскресенья в России владельцы летающих беспилотников, в том числе игрушечных дронов, обязаны ставить свои устройства на официальный учет, сообщают «Известия».

«Регистрировать нужно устройства весом от 250 граммов и до 30 килограммов в течение 10 дней с момента их покупки. Регистрации подлежат как устройства, произведенные в России, так и ввезенные из-за рубежа», - говорится в сообщении.

Исключение сделали только для беспилотников, которые принадлежат иностранцам и были ввезены в Россию временно.

При постановке беспилотника на учет надо указать свой телефон, адрес и электронную почту, а также паспортные данные и страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС). Юрлицу требуется указать полное наименование организации, основной государственный регистрационный номер и ИНН.

К заявлению необходимо приложить фотографию беспилотника. Информацию следует направлять почтовым отправлением, через портал учета беспилотных судов или через портал госуслуг.

Зарегистрированные дроны внесут в специальную базу. Есть аппарат потеряется или будет украден, то эту информацию также необходимо сообщить. Рассматривать заявления и вести реестр будет Росавиация.