РИАМО - 30 авг. Tele2 организует праздничные площадки в честь Дня города сразу в восьми подмосковных городах с 31 августа по 22 сентября, говорится в сообщении пресс-службы компании.

Площадки будут работать в Одинцове, Королеве, Реутове, Химках, Красногорске, Коломне, Серпухове и Подольске. В каждом городе откроются зоны интерактивных игр, где все желающие смогут познакомиться с VR-технологиями и посоревноваться друг с другом на игровых онлайн-симуляторах.

«На площадках будут открыты и детские зоны. Маленьких гостей ждет аквагрим, бассейн с разноцветными шарами и популярная игра дженга в необычном уличном формате. В зонах оператора гости также смогут отдохнуть на мягких пуфах, воспользоваться зарядными станциями и сделать снимки в интересной фотозоне», — говорится в сообщении.

Коммерческий директор «Tele2 Москва» Антон Кондратов отметил, что Дни городов в Московском регионе – это всегда яркие и запоминающиеся мероприятия, и Tele2 с удовольствием принимает в них участие.

«В этом году мы предлагаем новые интересные форматы развлечений, которые, мы уверены, порадуют горожан и привнесут в праздничную атмосферу события еще больше красок и эмоций. Tele2 поддерживает активный и динамичный стиль жизни своих абонентов и приглашает всех жителей Подмосковья присоединиться к любимому городскому празднику», - сказал Кондратов.