РИАМО - 30 авг. Председатель комитета по аграрным вопросам Госдумы РФ Владимир Кашин и председатель комитета по местному самоуправлению Мособлдумы, секретарь Московского областного отделения КПРФ Александр Наумов посетили «Воскресенские минеральные удобрения», для гостей провели экскурсию по химкомбинату, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

Гости посмотрели, как проходит модернизация производства и пообщались с коллективом завода.

«Первым пунктом в программе визита стал цех контактной серной кислоты, где в рамках второго этапа инвестиционного проекта по модернизации сернокислотного производства этой осенью планируется заменить вторую из трех абсорбционных башен цеха. Одновременно в СКЦ проводится внутренняя реновация – заменяется насосное оборудование и сборники-смесители, обновляется система водооборотного цикла», — говорится в сообщении.

В цехе аммофоса №2 гостям продемонстрировали возможности производственной площадки отделения сложных минеральных удобрений (ОСМУ), где несколько лет назад было освоено новое производство – выпуск водорастворимых удобрений под маркой SOLAR, которые находят широкое применение и имеют спрос в тепличных хозяйствах России. С вводом в эксплуатацию новой установки ОСМУ была достигнута производительность в 150 тонн в сутки, или 50 тысяч тонн в годовом исчислении.

Также депутатам показали работу автоматической фасовочной линии итальянской компании CONCETTI, запуск которой позволил значительно сократить сроки отгрузки продукции и улучшить условия работы сотрудников.

По словам Кашина, в ближайшее время государству предстоит решить задачу возвращения в сельскохозяйственный оборот 40 миллионов гектаров пахотных земель, которые были утрачены в кризисные годы. Для восстановления плодородия почвы понадобится больше удобрений, поэтому депутата заинтересовала возможность увеличения производственной мощности химкомбината и найма большего количества сотрудников.

Для обеспечения роста производственных показателей АО «Воскресенские минеральные удобрения» продолжит держать курс на модернизацию производства. В 2019 году будет масштабировано производство МАФа и увеличены объемы производства фосфорной кислоты.

Общий объем вложений в модернизацию производства и включение в технологическую схему дополнительного оборудования составит почти 800 миллионов рублей.