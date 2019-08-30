РИАМО – 30 авг. Более 50 тысяч зрителей ожидают на праздничных площадках организаторы Дня города в подмосковном Реутове, праздник пройдет 7 сентября, говорится в сообщении пресс-службы главы администрации муниципалитета.

«Свой 79-й день рождения Реутов отметит 7 сентября. Грандиозный праздник пройдет под девизом «Единство непохожих», теме объединения посвящены и названия уличных площадок городского фестиваля: «Территория единства», «Музыкальный калейдоскоп», арт площадка «Все сложится», – говорится в сообщении.

По данным Реутовского информагентства, главными местами торжеств станут Центральный городской парк и лужайки парка «Фабричный пруд», пешеходная зона на улице Победы и главная площадь города у здания администрации муниципалитета.

Старт празднику дадут традиционный легкоатлетический забег на призы главы городского округа и праздник «Посвящение в первоклассники». Жителей и гостей города также ожидают исторические и художественные выставки, мастер-классы и презентации учреждений образования, культуры и спорта, выступления детских творческих коллективов, запуски воздушных змеев, грандиозное мотошоу и угощения от поваров фудтраков.

Завершит праздничный день выступление групп «Руки Вверх!» и «Отпетые мошенники», а также красочный салют.