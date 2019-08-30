РИАМО - 30 авг. В годовщину смерти Иосифа Кобзона на Востряковском кладбище Москвы открыли памятник артисту, сообщается в официальном аккаунте Госдумы РФ в Instagram.

Память артиста почтили депутаты Госдумы. Председатель Вячеслав Володин отметил, что музыкант посвятил всю жизнь стране, гражданам, многие знаковые как радостные, так и трагические события проходили с участием Кобзона.

«Здесь присутствует первая женщина-космонавт Валентина Владимировна Терешкова, с которой дружил Иосиф Давыдович. Он был не просто близок для нее — это был родной для нее человек, потому что именно Иосиф Давыдович всегда поддерживал первый отряд космонавтов», — сказал Володин.

Он добавил, что в первую очередь Кобзон служил своей стране. Он это делал и на сцене, и общаясь со своими избирателями, отстаивал свою позицию в Государственной Думе.

Кобзон не побоялся войти в «Норд-Ост» и предложить себя в качестве заложника, чтобы были освобождены дети, мирные граждане, а также делал все для того, чтобы как можно быстрее кончились военные действия в Афганистане.

Артист также выступал с концертом перед ликвидаторами аварии на Чернобыльской АЭС, поднимал своими песнями боевой дух солдат в Грозном и Каспийске.

Иосиф Кобзон умер 30 августа 2018 года в возрасте 80 лет.