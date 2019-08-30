РИАМО – 30 авг. Ямочный ремонт в более чем 20 дворах подмосковного Реутова общей площадью свыше 700 квадратных метров провели в августе текущего года, сообщил Реутовскому информагентству глава городского округа Станислав Каторов.

«В августе специалисты ЖКХ и дорожных служб провели ямочный ремонт общей площадью свыше 700 квадратных метров более чем в двадцати дворах города. Восстановлено покрытие рядом с домами на улицах Некрасова, Октября, Советская, Гагарина, Парковая, Южная, Юбилейном проспекте, обустроены тротуары к новой железнодорожной станции на улицах Октября и Дзержинского», – сказал Каторов.

Он отметил, что помимо реагирования на обращения жителей, специалисты коммунальных служб осуществляют постоянные проверки состояния дворовых территорий и в случае необходимости проводят текущий ремонт.

«Кроме того, по просьбам, прозвучавшим во время встреч с жителями, в августе мы установили искусственные неровности, так называемые «лежачие полицейские» на опасных участках улиц Реутовских ополченцев, Некрасова и Комсомольская», – добавил Каторов.

По словам главы Реутова, в 2019 году в городе капитально отремонтировали две автодороги – улицы Советская и Строителей, на протяжении 1327 метров уложено 16 тысяч квадратных метров асфальта. Также ведется реконструкция и расширение улицы Гагарина, в результате чего город получит 250 новых парковочных мест.