РИАМО - 30 авг. В преддверии Дня ветеринарного работника, который отмечается 31 августа, в подмосковном Видном поздравили лучших сотрудников Государственной ветеринарной службы Подмосковья, с праздником специалистов поздравил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

«Общая численность работников учреждений ветеринарии Подмосковья составляет более 2,5 тысяч человек. Насчитываются 64 ветеринарные лечебницы, три ветеринарных пункта, 91 лаборатория ветеринарно-санитарной экспертизы на рынках, 12 ветеринарных лабораторий и четыре лабораторно-диагностических отдела», - сказал Разин.

Он добавил, что от эффективной и качественной работы ветеринарных специалистов зависит обеспечение благополучия региона, направленное на защиту населения от болезней, в том числе общих для человека и животных.

Министр вручил лучшим ветеринарным специалистам почетные грамоты, благодарственные письма за добросовестный труд в сфере ветеринарии и пожелал успехов в дальнейшей работе.

«Основными задачами государственной ветеринарной службы сегодня являются: защита населения от болезней, общих для человека и животных; охрана территории области от заноса заразных болезней животных из других субъектов России и из-за рубежа; обеспечение безопасности продуктов животноводства в ветеринарно-санитарном отношении; предупреждение и ликвидация заразных и массовых незаразных болезней животных; осуществление регионального государственного ветеринарного надзора», — добавляется в сообщении.

Ветеринарные участки, пункты и лечебницы, лаборатории и подразделения ветеринарно-санитарной экспертизы Госветслужбы Подмосковья обеспечены автомобилями скорой помощи и необходимой оргтехникой. Регулярно проводится обучение ветеринарных специалистов.