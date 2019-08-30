РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 30 авг. В подмосковном Подольске на общегородском педагогическом совете сотрудники Госавтоинспекции попросили руководство школ дать задание родителям проработать с детьми безопасные маршруты от дома к школе и обратно, говорится в сообщении группы пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск.

Перед началом учебного года на базе лицея №5 сотрудники Госавтоинспекции совместно с представителями комитета по образованию горокруга в рамках информационно-профилактического мероприятия «Внимание – дети!» встретились с заместителями директоров по воспитательной работе всех школ Подольска на общегородском педагогическом совете. Темой мероприятия стала безопасность детей в дорожно-транспортной среде.

«Представители отдела ГИБДД выделили основные моменты основ безопасности на дорогах, на которых стоит акцентировать особое внимание, а также озвучили ряд вопросов. В частности, всем педагогам, обучающим детей основам безопасности дорожного движения, нужно пройти курсы повышения квалификации и получить подтверждающий документ. Учителям начальной школы дать задания родителям проработать безопасный маршрут «Дом – школа – дом», вклеить схемы в дневник или заламинировать и носить с собой», – говорится в сообщении.

4 сентября во всех школах Подольска планируют провести Единый день дорожной безопасности с привлечением закрепленного инспектора ОГИБДД. Перед началом учебного года обновят информацию в уголках дорожной безопасности, в том числе схему, анализ работы, актуальную информацию о проводимых оперативно-профилактических мероприятиях, план работы по теме, а также обновить дорожную разметку и знаки на транспортных площадках.

Также инспекторы ГИБДД рекомендовали организовать родительский патруль для безопасного прохождения детей через проезжую часть. Школам, имеющим подшефный сад, нужно оформить это документально, то есть заключить договор, составить совместный план работы. Проведение ежедневных инструктажей и минуток безопасности нужно оформлять в журналы.