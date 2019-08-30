РИАМО - 30 авг. На Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена запустили равный состав с экспозицией «Растения Красной книги Москвы», интерьер поезда украшают 35 работ с детальным и точным изображением редких растений, передает корреспондент РИАМО.

«Сохранение природы для нас постоянная нить, которая идет через всю работу музея. Для нас действительно важно, что эта идя вышла за приделы музея. Сейчас наемного больше жителей Москвы и гостей смогут увидеть целую выставку растений, который занесены в Красную книгу Москвы. Этот проект направлен не только на выставочную деятельность, но, может, он сделает наших людей чуть-чуть внимательнее к природе», - сказала директор государственного биологического музея имени Тимирязева Мария Рахчеева.

Выставка «Растения Красной книги Москвы» состоит из пяти разделов. В вагонах поезда «Акварель» представлены первоцветы, водные и околоводные растения, луговые и «ягодные» растения. Рядом с каждой картиной есть описание растения, охранный статус и места, где их можно встретить в Москве.

«Новая выставка галереи на колесах - особенная. Она призвана добавить ярких красок в жизнь пассажиров метро и напомнить о природе, которая находится рядом с нами и нуждается в бережном отношении», - добавила заместитель начальника Московского метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

На линиях московского метро курсирует пятнадцать тематических поездов. Поезд «Акварель» с обновленной экспозицией стал девятым тематическим поездом, запущенным в этом году.