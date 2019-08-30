РИАМО - 30 авг. В закупках на поставку и изготовление школьной формы для столичных заказчиков участвуют в среднем по шесть компаний на лот, с начала 2019 года городские заказчики заключили около 100 таких контрактов, говорится в сообщении пресс-службы департамента Москвы по конкурентной политике.

В связи с приближением Дня знаний департамент проанализировал, как проходят закупки школьной формы столичными заказчиками. Было замечено, что интерес к заключению контрактов с учебными заведениями Москвы растет: в прошлом году на поставку формы в среднем претендовало только четыре кандидата на лот.

«Рынок школьной формы активно развивается, и интерес к такой продукции увеличивается не только со стороны родителей, но и со стороны городских заказчиков. А вместе с увеличением потребностей растет и конкуренция на этом рынке», — сказал руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев.

Он добавил, что за текущий год городские заказчики заключили около сотни таких контрактов. При этом самыми активными оказались образовательные учреждения, которые находятся на северо-западе столицы. Здесь заключили 21 контракт на поставку школьной формы. По 11 контрактов заключили столичные заказчики из Восточного и Юго-Западного административных округов.

Для рынка школьной формы очень важен фактор сезонности. Так, самое большое количество заключенных в 2019 году контрактов было в феврале – 23 штуки – и в июле – 21 штука.

Дегтев подчеркнул, что на рынке школьной формы очень заметно присутствие большого количества фирм из других субъектов России.

В городских закупках, помимо московских компаний, активно принимают участие и побеждают поставщики из Кемеровской, Московской, Нижегородской, Ростовской областей.