РИАМО - 30 авг. Московские велоактивисты из проекта Let’s bike it! предложили кандидатам в Мосгордуму подписать декларацию о поддержке развития велокультуры, в случае избрания в столичный парламент подписавшиеся обязуются добиваться совершенствования соответствующей инфраструктуры, сообщил куратор Let’s bike it! Владимир Кумов.

«Инициатива уже получила поддержку 19 кандидатов в МГД. Они декларируют приверженность идеям устойчивого развития в транспортной сфере и обещают, что в случае своего избрания будут активно поддерживать развитие круглогодичной велотранспортной инфраструктуры в Москве», - сказал Кумов.

Подписать декларацию могут все кандидаты вне зависимости от своих политических предпочтений. Мировой опыт показывает, что развитие велотранспорта получает поддержку представителей самых разных партий, от левых до консерваторов, уточнил Кумов.

По его словам, предложение подписать декларацию рассылается коалицией общественных организаций и жителей города, выступающих за развитие удобной и безопасной велосипедной инфраструктуры для массового использования велотранспорта.

«На данный момент оно отправлено 90 кандидатам, а до конца недели его должны получить все кандидаты в МГД», - заключил Кумов.

Текст декларации размещен на сайте, там же публикуются имена поддержавших ее кандидатов.

Проект Let’s bike it! является инициатором велопарадов, которые проводились в столице на спонсорские средства с 2012 года. С 2014 года эти мероприятия начал поддерживать департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Однако в ноябре прошлого года вокруг Московского велопарада разгорелся скандал. Его многолетние организаторы выступили с петицией против планов столичного Дептранса проводить велопарад самостоятельно на бюджетные средства. В поддержку своей позиции проект опубликовал на сайте change.org петицию на имя мэра Москвы Сергея Собянина.