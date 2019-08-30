РИАМО - 30 авг. Центр управления регионом в Подмосковье обработал свыше 11 тысяч обращений по вопросам жилищной политики, обращения касались вопросов от пострадавших дольщиков, выдачи разрешительной документации, постановки на кадастровый учет, строительства социальных объектов, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

«Цифровая реальность во многом помогает в плане контроля над стройплощадками региона. В постоянном режиме мы реагируем на просьбы людей и принимаем меры по устранению текущих проблем. В частности, в этом году запланировано решение проблем 19 тысяч обманутых дольщиков. Почти 10 тысячам из них уже выданы (ключи – ред.)», − сказала министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

Уполномоченный представитель в ЦУР от министерства жилищной политики Московской области Марина Егорова отметила, что задача ЦУР – в трансформации процессов.

«Всю стройку Подмосковья мы оцифровали, все строительные объекты: жилье и нежилье − перенесены в соответствующие системы. Мы имеем возможность контролировать стройку онлайн, и мы это делаем», — пояснила Егорова.

По ее словам, вопросы по жилым комплексам систематизируются по зонам: «зеленая» – строительство в графике; «желтая» – график нарушен, но не более чем на 3 месяца; «красная» – с задержкой более 6 месяцев, есть пострадавшие граждане; «черная» – мошенники, банкротство.

По всем проблемным зонам есть типовые дорожные карты по восстановлению прав пострадавших граждан. Также назначены менеджеры на каждый объект, чтобы держать ситуацию на контроле.