РИАМО – 30 авг. Объем московского экспорта за первые 6 месяцев 2019 года превысил 11 миллиардов долларов, на рост влияет участие компаний в международных выставках, пишет в пятницу «Интерфакс».

Об этом рассказал гендиректор АНО «Московский экспортный центр» (МЭЦ) Кирилл Ильичев на конференции It's time for Moscow.

«Речь идет о несырьевом, неэнергетическом экспорте. Ильичев уточнил, что Москва экспортирует свои товары в 182 страны мира. По его словам, правительство Москвы оказывает поддержку компаниям-экспортерам в обучении, продвижении продукции, в том числе на зарубежных выставках, путем финансовой и иной помощи», — говорится в сообщении.

Компаниям в рамках программы Made in Moscow дают возможность представить продукцию и услуги на крупных выставках за рубежом. За последние два года компании участвовали более чем в 30 выставкам в ОАЭ, Германии, Франции, Китае и других странах. Всего в Москве работает свыше 10 тысяч компаний-экспортеров.

Планируется, что скоро компании смогут поучаствовать в выставках в США, Канаде и Вьетнаме.

Форум представителей иностранных и зарубежных русскоязычных СМИ It's Time for Moscow прошел в столице в седьмой раз.