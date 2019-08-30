РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 30 авг. Работы по модернизации питающего центра на 110 киловольт «Молоково» для увеличения надежности электроснабжения в Домодедове планируют завершить к концу текущего года, сообщается на официальном сайте администрации городского округа.

В настоящее время ведутся работы по замене десяти масляных выключателей на вакуумные для обеспечения надежности электроснабжения потребителей.

«Ближайшие планы включают подвеску волоконно-оптической линии связи и пусконаладочные работы по автоматизированной системе управления технологическим процессом. Завершение всего комплекса работ намечено на конец 2019 года», – говорится в сообщении.

Необходимость модернизации питающего центра обусловлена моральным и физическим износом значительной части основного и вспомогательного оборудования. В ходе реконструкции проведены работы по замене высоковольтного оборудования подстанции, произведен монтаж оборудования открытого распределительного устройства. Сейчас оборудование адаптировано к местным климатическим условиям, имеет низкую аварийность и большой межремонтный период.

Главный инженер Южных электрических сетей Вадим Гладышев отметил, что реконструкция питающего центра «Молоково» позволит ввести в эксплуатацию оборудование, отвечающее современным требованиям надежности и управляемости, что, в свою очередь, повысит качество и надежность электроснабжения в городском округе Домодедово и Ленинском горокруге.

Реконструкция подстанции является одним из проектов долгосрочной инвестиционной программы на юге Московской области.