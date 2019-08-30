РИАМО - 30 авг. В хозяйствах Подмосковья возрастает поголовье коз и овец, их число увеличилось за 7 месяцев 2019 года на 5,3%, по сравнению с аналогичным периодом 2018-го, молочное и мясное козоводство в регионе становится выгодным, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«За прошедшие 7 месяцев текущего года в Подмосковье увеличилось поголовье мелкого рогатого скота - овец и коз - на 5,3% к уровню прошлого года. В основном разводят коз зааненской, альпийской и нубийской пород, чье молоко мало отличается по вкусу и запаху от коровьего», — сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Он добавил, что молочное и мясное козоводство в Подмосковье становится популярным и выгодным. Прирост обеспечили хозяйства индивидуальных предпринимателей, в том числе фермерские хозяйства.

«Многие наши фермеры козоводство считают перспективным и выходят на статус племенного хозяйства. Мы планируем создавать и поддерживать предприятия более чем на 7 тысяч коз для дальнейшего племенного поголовья также и как товарное производство. На такие проекты необходимо немного земли, и мы готовы ее выделять», - отметил Разин.

В 2018 году в Подмосковье произвели 9154 тонны козьего молока, в том числе в фермерских хозяйствах 1906 и 6951 тонну - в личных подсобных хозяйствах.