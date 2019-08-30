РИАМО - 30 авг. В обороте выявили фальсифицированную молочную продукцию – творог массовой доли жирности 9% и сметану массовой доли жирности 15% - производства ООО «Поле» из Приморского края, продукция может быть опасной в эпидемиологическом отношении, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Московской области.

Адрес производства ООО «Поле» - Приморский край, Дальнереченский район, село Поляны, улица Медовая, дом 15.

«В ходе проверки было установлено, что предприятие ООО «Поле» по адресу: Приморский край, Дальнереченский район, село Поляны, улица Медовая, дом 15, отсутствует», — говорится в сообщении.

Продукция данного производителя не соответствует обязательным требованиям технических регламентов. Кроме того, эта продукция производится неизвестными лицами в неизвестных условиях, маркируется с использованием недостоверных сведений и может быть опасной в эпидемиологическом отношении, и вызывать пищевое отравление.