трубРИАМО - 30 авг. На территории ряда городских округов Московской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей I степени опасности, из-за этого предприятиям поручили снизить выбросы, сообщается на сайте министерства экологии и природопользования Московской области.

«С 18:00 часов 30 августа до 10:00 часов 31 августа на территории следующих городских округов Московской области: Мытищи, Щелково, Электросталь, Клин, Подольск, Серпухов, Коломна, Воскресенск, Дзержинский, ожидаются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) для рассеивания вредных примесей I степени опасности», — говорится в сообщении.

Предприятиям, расположенным на территории этих городских округов, необходимо обеспечить выполнение мероприятий по уменьшению выбросов вредных веществ в атмосферный воздух.

Неблагоприятные метеорологические условия — это условия, способствующие накоплению вредных веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

В ближайшие дни в Подмосковье прогнозируется теплая безветренная погода, осадков не ожидается.