РИАМО - 30 авг. Возведение дома в Нагатинском затоне в рамках программы реновации продолжается, уже стартовали отделочные работы — строители обустраивают стяжки, кладут плитку и оштукатуривают поверхности, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

«В Нагатинском затоне <…> идет отделка жилого дома на 120 квартир. <…> Ввести дом в эксплуатацию мы планируем в конце этого года. В нем будут жить участники программы реновации», - сказал руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

Дом возводят по адресу: улица Судостроительная, владение 5, корпус 1. В нем будут 60 однокомнатных квартир, 45 двухкомнатных и 15 трехкомнатных. Общая жилая площадь составит 5,75 тысячи квадратных метров.

Проектом предусмотрена улучшенная отделка квартир, которая будет соответствовать стандартам реновации, утвержденным постановлением правительства Москвы. Здесь будут наклеены флизелиновые обои, покрашены потолки, а также уложен керамогранит и ламинат. Более того, квартиры оснастят всей необходимой сантехникой, а также плитой, мойкой и керамическим фартуком на кухне. Также в квартирах установят стеклопакеты с москитной сеткой, шпонированные межкомнатные двери.

«Первый этаж жилого дома — нежилой. Его отдадут под аптеки, магазины, службы быта и другие необходимые жителям сервисы. В доме два пассажирских лифта – грузоподъемностью 400 и 1 тысяча килограммов. Их оборудуют визуальными и тактильными средствами информации», - добавляется в сообщении.

Нагатинский затон стал одним из первых районов столицы, в котором началась реновация.

Программу реновации жилищного фонда два года назад утвердил мэр Москвы Сергей Собянин. В нее попали более 5 тысяч жилых домов в 122 районах на территории 12 административных округов столицы. В рамках ее реализации будут расселены более 350 тысяч квартир.