РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 30 авг. Родители с детьми смогут записаться на прием в кабинет «Справка в один шаг» в детскую поликлинику №2 подмосковных Люберец, сообщил «РИАМО в Люберцах» сотрудник пресс-службы Московского областного центра охраны материнства и детства.

«В ГБУЗ МО «Детская поликлиника №2» в кабинете №4 работает кабинет «Справка в один шаг». Кабинет находится на первом этаже поликлиники, оказывает медико-санитарную помощь прикрепленному детскому населению. В кабинете работает врач-педиатр и медицинская сестра», – сказал сотрудник.

График работы кабинета ежедневный, с понедельника по пятницу с 8:00 до 18:00. Кабинет оснащен необходимым оборудованием: ростомером, весами, двумя компьютерами и принтером.