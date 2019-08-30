РИАМО - 30 авг. В Москве увеличат гранты преподавателям музыкальных и художественных школ, теперь учителя смогут получить 170 тысяч рублей в год, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.
Об этом мэр Москвы Сергей Собянин рассказал во время осмотра отремонтированного здания детской музыкальной школы имени Р.М. Глиэра на Большой Якиманке.
«Правительство Москвы реализует проект «Искусство – детям», в рамках которого мы ремонтируем и приводим в порядок детские школы искусств, закупаем новые музыкальные инструменты. За два года отремонтированы 113 зданий школ детских школ искусств. Кроме того, мы приняли решение увеличить гранты, которые правительство Москвы выплачивает преподавателям музыкальных и художественных школ, с 140 до 170 тысяч рублей в год», — сказал Собянин.
Также будут увеличены подушевые нормативы финансирования школ искусств.
Проект «Искусство – детям» предполагает комплексное обновление материально-технической базы творческого образования детей. Отремонтированные здания школ искусств будут оснащены мебелью, предметами и техническими системами, необходимыми для организации учебного и творческого процесса. Разработан единый фирменный стиль оформления московских школ искусств.
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