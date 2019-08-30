РИАМО - 30 авг. В Москве увеличат гранты преподавателям музыкальных и художест­вен­ных школ, теперь учителя смогут получить 170 тысяч рублей в год, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

Об этом мэр Москвы Сергей Собянин рассказал во время осмотра отремонтированного здания детской музыкальной школы имени Р.М. Глиэра на Большой Якиманке.

«Правительство Москвы реализует проект «Искусство – детям», в рамках которого мы ремонтируем и приводим в порядок детские школы искусств, закупаем новые музыкальные инструменты. За два года отремонтированы 113 зданий школ детских школ искусств. Кроме того, мы приняли решение увеличить гранты, которые правительство Москвы выпла­чи­вает преподавателям музыкальных и художест­вен­ных школ, с 140 до 170 тысяч рублей в год», — сказал Собянин.

Также будут увеличены подушевые нормативы финансирования школ искусств.

Проект «Искусство – детям» предполагает комплек­сное обновление материально-технической базы творческого образования детей. Отремонтированные здания школ искусств будут оснащены мебелью, предметами и техническими системами, необходи­мыми для организации учебного и творческого процесса. Разработан единый фирменный стиль оформления московских школ искусств.