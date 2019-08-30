РИАМО - 30 авг. В Москве на Большой Якиманке после капитального ремонта снова заработало здание детской музыкальной школы имени Глиэра, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

«В июне 2018 года в историческом здании школы имени Глиэра на Большой Якиманке общей площадью 1,15 тысячи квадратных метров был начат капитальный ремонт, который занял чуть больше года, завершившись в августе 2019 года. Работы проводились в рамках программы «Искусство – детям». Во время ремонта занятия учащихся музыкальной школы проводились в помещениях библиотеки «Дом А.Ф. Лосева», ДМШ имени Стасова и МГИМ имени Шнитке», — говорится в сообщении.

Здание было построено в начале 20 века. Во время ремонта восстановили исторический фасад, усилили фундамент, заменили крышу, воссоздали оконные блоки, заменили двери и полы.

Также проложены системы отопления, горячего и холодного водоснабжения, заменены системы кондиционирования и канализации. Проведена перепланировка и внутренняя отделка помещений (2 концертных зала, фойе, коридоры и другие) в едином фирменном стиле московских школ искусств. Отремонтированы 238 учебных кабинетов.

Для школы закупили новое музыкальное оборудование, всего 35 единиц. Из них 1 концертный и 3 кабинетных рояля, 9 фортепьяно, 1 концертный ксилофон, 2 ударные установки, 4 духовых инструмента, звукотехническое оборудование.

В школе получили музыкальное образование народные артисты России Валерий Халилов, Виктор Елисеев, Вячеслав Добрынин и Елена Соловей, заслуженный артист России Михаил Шуфутинский и многие другие. Сейчас в школе учатся 511 человек.

Проект «Искусство – детям» предполагает комплек­сное обновление материально-технической базы творческого образования детей. Отремонтированные здания школ искусств будут оснащены мебелью, предметами и техническими системами, необходи­мыми для организации учебного и творческого процесса. За два года в рамках проекта отремонтировали 113 зданий школ детских школ искусств.