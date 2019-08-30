РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 30 авг. Врачи Подольского роддома успешно провели сложные роды у первородящей молодой мамы с преэклампсией, в результате кесарева сечения родился мальчик весом почти пять килограммов, сообщила «РИАМО в Подольске» сотрудница медучреждения.

«В Подольском роддоме провели операцию экстренного кесарева сечения молодой маме, которая поступила из реанимационного отделения с преэклампсией. Для девушки это первые роды. На свет появился младенец весом 4 килограмма 700 граммов и ростом 53 сантиметра. Мама и сын чувствуют себя хорошо», – сказала сотрудница.

Преэклампсия – это патологическое состояние после 20 недели беременности. Проявляется повышением давления со значительным увеличением содержания белка в моче, часто сопровождается отеками. Это серьезная патология, которая требует особого внимания будущей мамы и специалиста с первых дней беременности.

На фоне преэклампсии может возникнуть эклампсия, которая проявляется судорогами и может закончиться летальным исходом. Кроме того, преэклампсия может привести к отслойке сетчатки глаза, инсульту, отслойке плаценты, внутриутробной гибели плода и другим тяжелым осложнениям. Поэтому желательно предпринять все меры, предупреждающие развитие преэклампсии.

Эти состояния являются тяжелой формой гестоза, его механизмы развития до конца не изучены. В настоящее время считается, что предпосылки для развития гестоза возникают, если по какой-либо причине (генетической, иммунологической или иной) нарушается развитие сосудов плаценты в начале беременности. В результате артерии матки оказываются предрасположенными к спазму и резко сужаются, кровоснабжение матки снижается.

В ответ на снижение маточного кровотока и развитие гипоксии плаценты в организме женщины начинают вырабатываться различные вещества, которые приводят к нарушению структуры и функции внутреннего слоя кровеносных сосудов эндотелия.

В Подольском роддоме с мая 2019 проводится скрининговое исследование на выявление преэклампсии. Если в результате анализа данных выявляется показатель риска, специалисты приглашают женщину на дополнительные исследования, для этого пациентка сдает кровь. В зависимости от результатов даются рекомендации, требуется дополнительный контроль со стороны доктора и мамочки к течению беременности. Если в результате скрининга не выявлено тревожных показателей, беременную лишний раз не тревожат.