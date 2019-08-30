РИАМО - 30 авг. В Подмосковье ускоренными темпами идет подготовка к осенне-зимнему отопительному сезону, это касается и электросетевого комплекса, и газораспределительного, говорится в сообщении пресс-службы вице-губернатора Московской области Дмитрия Пестова.

Накануне этот вопрос обсудили на заседании областного штаба по подготовке и прохождению отопительного периода.

«За последние годы в Московской области многое сделано для повышения надежности работы коммунальной инфраструктуры при прохождении осенне-зимнего периода. Так, во время отопительного сезона 2018/19 годов количество технологических нарушений на объектах ЖКХ удалось снизить на треть в сравнении с аналогичным периодом 2017/18 годов» - сказал Пестов.

Сейчас подготовка идет с опережением графика, при этом на достижении целевых показателей коммунальщики не останавливаются. Так, например, на 30% перевыполнен план по ремонту подстанционного оборудования —отремонтировано более 1,8 тысячи ТП различного класса напряжения.

Также уже выполнен ремонт 100% от запланированных - почти 1,8 тысячи километров линий электропередачи различного класса. На объектах генерации сформировали топливные резервы, в два раза превышающие нормативные требования.

Кроме того, в Подмосковье сформировано 745 аварийно-восстановительных бригад, которые будут заниматься ликвидацией технологических нарушений. Для предотвращения обрывов линий электропередачи расчищено от деревьев и кустарников более 4 тысяч гектаров просек — здесь план выполнили на 102%.

«Газораспределительными предприятиями организованы обслуживание и ремонт газопроводов – выполнение составляет 90% от годового плана, работы ведутся без отставания от графика», - добавляется в сообщении.

В настоящий момент по всей области идут проверки готовности теплоснабжающих организаций и потребителей к осенне-зимнему периоду. В них участвуют муниципальные комиссии и специалисты Ростехнадзора. Активнее всего работа ведется в городских округах Лобня, Шатура, Серебряные Пруды.

В нескольких городских округах выявлены нарушения в подготовке к отопительному периоду.

«В «красной зоне» на сегодняшний день городские округа: Красногорск, Лосино-Петровский, Раменский, Богородский и Дзержинский. Главам этих муниципальных образований в ходе заседания штаба было поручено оперативно устранить все выявленные надзорным органом нарушения», - уточняется в материале.

Особое внимание уделяется подготовке к отопительному сезону жилого фонда и социально значимых объектов. Так, например, в Подмосковье насчитывается порядка 54 тысяч домов, и все они своевременно подготовлены к зиме.