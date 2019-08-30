РИАМО - 30 авг. ПАО «МОЭК» полностью завершило работы на тепловых пунктах и сетях, обеспечивающих теплоснабжение учебных заведений столицы, говорится в сообщении пресс-службы компании.

«В настоящее время к отопительному периоду подготовлено 5727 учебных заведений (детских садов, школ, вузов) Москвы, в том числе 1248 объектов образования ведомственной принадлежности», — говорится в сообщении.

Специалисты ПАО «МОЭК» входят в комиссию, которая оценивает готовность и осуществляет приемку внутренних систем отопления, горячего водоснабжения и вентиляции зданий. В этот список также входят индивидуальные тепловые пункты, находящиеся на балансе потребителей, в том числе учебных учреждений.

Всего к работе в осенне-зимнем периоде в столице подготовлены 16,4 тысячи километров тепловых сетей, в том числе порядка 8 тысяч километров магистральных сетей и 8,4 тысячи километров разводящих сетей, обеспечивающих теплоснабжение более 70 тысяч зданий, в том числе 33 тысяч жилых домов.

Планово-предупредительные ремонты прошли на 47 находящихся в эксплуатации «МОЭК» районных и квартальных тепловых станций, более чем на 90 малых котельных и более чем на 10,2 тысячи тепловых пунктах.