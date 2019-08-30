РИАМО - 30 авг. С начала работы проекта «Методический автобус» в нем поучаствовали более 2,5 тысяч подмосковных педагогов, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.

«Проект «Методический автобус» – творческое путешествие лучших педагогов и директоров Подмосковья по образовательным учреждениям Московской области – продолжает реализовываться в регионе. С 29 по 30 августа он охватил свыше 300 человек. Всего с начала 2018 года в нем приняло участие более 2,5 тысяч человек», – сообщила Забралова.

Проект работает с целью распространения передового педагогического опыта, оказания методической помощи педагогам и руководителям образовательных организаций Московской области, консультации по различным профессиональным вопросам.

По словам Забраловой, за два дня автобус приехал к коллегам из городских округов Серебряные Пруды и Кашира, а за все время реализации проекта в его работе уже приняли участие педагоги городских округов Наро-Фоминский, Рузский, Можайский, Волоколамский, Шаховская, Клин и многих других.

«Такой обмен опытом очень важен, специалисты охотно принимают в нем участие. Мы не останавливаемся на достигнутом. Следующее творческое путешествие лучших педагогов и директоров Подмосковья планируется уже в октябре», - рассказала она.