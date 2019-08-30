РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 30 авг. В подмосковном Подольске шестиклассницы Катя Широкая и Соня Карпухина увидели в открытом окне на 19 этаже малыша и предупредили его родителей, о том, что ребенок может выпасть, сообщила «РИАМО в Подольске» мать одной из девочек Наталья Широкая.

«Моя дочь с подругой проходили мимо дома №2 на улице Варенникова в микрорайоне Кузнечики и увидели в открытом окне на 19 этаже маленького ребенка, который мог выпасть из него. Они побежали в подъезд, поднялись на этаж и начали звонить в квартиры», – сказала Широкая.

Одна из соседок указала на дверь, где жил с родителями малыш.

«Все вместе они долго стучали и звонили, наконец им открыл заспанный мужчина. Они спросили его, где находится ребенок, и отец бросился к окну и забрал малыша», – добавила Широкая.

По ее словам, выяснилось, что мама двухлетнего мальчика ушла в магазин, а ребенка оставила спящим с папой, который вернулся домой со второй смены. Как ребенок добрался до окна, никто не знает.