РИАМО - 30 авг. УФАС Подмосковья включило ООО «Искраплюс» в реестр недобросовестных поставщиков за нарушение условий контракта по изготовлению и монтажу навигационных вывесок, говорится в сообщении пресс-службы управления.

Сведение в УФАС предоставило МБУ Ленинского городского округа Московской области «Дорсервис».

«Учреждение заключило с обществом контракт на оказание услуг на выполнение работ по изготовлению и монтажу 10 навигационных вывесок в рамках развития системы навигации города Видное», — говорится в сообщении.

Из-за нарушений условий контракта компанией учреждение расторгло контракт в одностороннем порядке. На заседании комиссии УФАС компания не представила документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок.

В итоге Московское областное УФАС России пришло к выводу, что сведения в отношении компании подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.