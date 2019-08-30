РИАМО - 30 авг. Власти города передали совету ветеранов района Марфино помещение в безвозмездное пользование, здание находится в хорошей транспортной доступности, говорится в сообщении пресс-службы департамента городского имущества города Москвы.

Новая площадка для собраний ветеранов расположена на первом этаже 16-этажного жилого здания по адресу: улица Гостиничная, дом №6, корпус 1. Помещение имеет отдельный вход.

«Мы подбирали объект с учетом транспортной доступности: МЦК «Владыкино» расположено в 400 метрах от него, также рядом центр госуслуг района Марфино. Это позволит организации вести полноценно свою работу», — прокомментировал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман.

Он добавил, что с начала 2019 года департамент городского имущества передал ветеранским организациям на северо-востоке Москвы три помещения в Бутырском и Ярославском районах, а также в Марфине.

«Мы бесконечно признательны департаменту городского имущества и префектуре округа за проделанную ими большую работу по подбору помещения, которое гораздо больше предыдущего», — рассказала председатель первичной ветеранской организации №2 района Марфино Нина Ковальчук.

Она сказала, что участники совета планируют разместиться в новом помещении уже в ближайшем будущем.