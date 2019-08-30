РИАМО - 30 авг. Сотрудники Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ начали проверку по факту несанкционированного проникновения в информационные служебные ресурсы ОАО «РЖД», в железнодорожной компании также начали внутреннюю проверку, сообщается на официальном сайте правоохранительного ведомства.

По имеющимся данным, неустановленные лица взломали информационные ресурсы РЖД и получили доступ к фото и персональным данным работников компании, по которым можно было установить их личность, должность, контактные данные и многое другое.

«Скопированные компьютерные данные были размещены в свободном доступе в сети «Интернет», что повлекло последствия в виде существенного вреда, причиненного законным интересам государства и общества», – говорится в сообщении.

В настоящий момент проводится доследственная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего. Структуры РЖД, которые проводят собственное расследование, сотрудничают с СК.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.