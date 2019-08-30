РИАМО - 30 авг. Московская прокуратура напомнила гражданам об ответственности за участие в несогласованных акциях, организаторы несанкционированного шествия, которое намечено на 31 августа, уже получили предостережение, сообщается на официальном сайте ведомства.

«В сети Интернет, в том числе в социальных сетях, распространяются призывы принять участие в массовом публичном мероприятии — шествии «Против политических репрессий» по маршруту от Чистых прудов до Пушкинской площади, которое планируется провести 31 августа 2019 года», - говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что данное мероприятие не согласовано с властями Москвы, как того требует закон.

Организатор данной несанкционированной акции Любовь Соболь уже получила предостережение о недопустимости нарушения закона и об ответственности в случае его нарушения.

Акции протеста в Москве начались после отказа в регистрации некоторых кандидатов на выборы в Мосгордуму, которые пройдут 8 сентября. Часть собранных ими подписей избирателей признали недействительными. В связи с этим в столице проводились акции оппозиции как согласованные, так и несанкционированные. За организацию акций задержали нескольких незарегистрированных кандидатов, в том числе Дмитрия Гудкова, Илью Яшина и Любовь Соболь.