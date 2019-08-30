РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 30 авг. День открытых дверей проведут 31 августа в культурно-досуговом центре «Союз», расположенном в поселке Малаховка подмосковных Люберец, сообщается в Instagram-аккаунте КДЦ.

«31 августа жители могут посетить День открытых дверей «Мы рады Вам всегда!». Это отличная возможность для жителей с детьми окунуться в творческую атмосферу, принять участие в открытых мастер-классах наших коллективов», – говорится в сообщении.

Пришедшие смогут ознакомиться с богатым разнообразием клубных формирований, записаться в студии, творческие коллективы, познакомится с руководителями клубов и получить консультацию по вопросам работы кружков и студий.

Мероприятие пройдет по адресу: поселок Малаховка, улица Шоссейная, дом №2. Начало в 11:00. Телефон для справок: 8(495)501-41-88.