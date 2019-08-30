РИАМО - 30 авг. Определен победитель городских торгов на право аренды участка площадью 0,72 гектара в поселении Марушкинское, на участке построят торговый центр, говорится в сообщении пресс-службы департамента городского имущества столицы.

Участок расположен по адресу: поселок Совхоза «Крекшино», улица Южная, владение 23Г. На него претендовали три инвестора. Итоговая стоимость лота составила 287,3 тысячи рублей, победителем стало ООО «ГЕС». Компания построит 500 квадратных метров коммерческих площадей. С победителем аукциона будет заключен договор аренды на полтора года.

«За это время инвестору необходимо построить на участке объект торговли. После у арендатора будет возможность заключить договор долгосрочной аренды на 49 лет или же выкупить земельный участок по кадастровой стоимости» - сказал руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Компания собирается построить ТЦ с продовольственным магазином.

По словам заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, земельные аукционы востребованы у инвесторов столицы.

«Более 30 земельных участков под строительство объектов капитального строительства были реализованы на городских аукционах с начала этого года, половина из которых были для бизнеса», - отметил Ефимов.

Он добавил, что в среднем на лот претендуют три участника. Срок аренды — от полутора до семи лет.