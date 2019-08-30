РИАМО - 30 авг. Неизвестные злоумышленники похитили 330 тысяч рублей с карты жителя Москвы, они представились сотрудниками банка и попросили данные по карте, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по столице.

Заявление поступило в ОМВД по району Арбат.

«Мужчине 1987 года рождения позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Звонивший сообщил, что с принадлежащей мужчине карты неустановленные лица пытаются произвести списание денежных средств, и нужны установочные данные для блокировки карты», — сказал собеседник агентства.

В итоге владелец карты сообщил мошенникам все данные, после чего его деньги перевели на неустановленный расчетный счет. Сумма ущерба — 330 тысяч рублей.