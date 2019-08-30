РИАМО - 30 авг. Жители Подмосковья теперь могут через интернет получить сведения из государственного водного реестра, исполнение услуги занимает пять дней, говорится в сообщении пресс-службы Мособлархитектуры.

Эти сведения необходимы при строительстве, реконструкции или размещении построек на водоемах, водоохранных зонах и в границах защитных зон.

«Услуга «Предоставление сведений из государственного водного реестра и копий документов, содержащих сведения, включенные в государственный водный реестр» (далее – сведения) доступна в электронном виде на портале государственных и муниципальных услуг Московской области (РПГУ МО)», — говорится в сообщении.

Предоставление сведений осуществляет Московско-Окское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов. Чтобы цифровизировать услугу, тем самым повысив ее качество, управление раннее заключило соглашение о взаимодействии с правительством Московской области.

«Предметом соглашения стала оптимизация процедур, перевод госуслуги в электронный вид и ее предоставление посредством РПГУ МО», — отметил председатель комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Владислав Гордиенко.

Услуга предназначена для физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, имеющих намерение осуществить запрос в государственный водный реестр с целью получения сведений о водных объектах в установленной форме.

В материале уточняется, что к водным объектам относятся реки, озера, пруды, водоемы Московской области.

С помощью этой услуги можно будет бесплатно получить запрошенную информацию из государственного водного реестра, доступ к ней будет в личном кабинете на РПГУ МО.