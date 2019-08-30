РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 30 авг. В подмосковном Подольске в Климовскую горбольницу №2 пришли работать новый врач-эндокринолог и врач-педиатр, нужно еще два терапевта, сообщила «РИАМО в Подольске» главврач медучреждения Иоланта Буравцова.

В Климовской горбольнице №2 в сентябре завершается ремонт, поэтому набирают новых докторов. Больница уже частично получила мебель для оснащения кабинетов врачей, начало поступать оборудование. До конца 2019 года должна прийти вся необходимую мебель для дооснащения поликлинического отделения. Ожидается ремонт стационара. Полным ходом идет ремонт инфекционного отделения. В настоящее время там разрушили стены, ведутся работы по демонтажу перегородок.

«В детское поликлиническое отделение пришла молодой доктор Вероника Емельянова, в 2019 году она закончила Иркутский государственный университет и аккредитована по специальности «врач-педиатр», коренная климовчанка. Также к нам пришла доктор-эндокринолог Светлана Тимофеева, которая в 2010 году окончила Воронежский медуниверситет, а позже получила специализацию «эндокринолог». Работают они с августа 2019 года. Доктор-эндокринолог скоро начнет принимать в своем новом кабинете», – сказала Буравцова.

По ее словам, больнице необходимы врачи-педиатры и врачи-терапевты. Всего работает около 100 врачей, так как это смешанное учреждение – оказывает и скорую неотложную медицинскую помощь, и амбулаторную. В составе взрослое и детское поликлиническое, стоматологическое отделения и многопрофильный круглосуточный стационар.

«Укомплектованность амбулаторного звена всего 60%, но есть все узкие специалисты, не хватает врачей первичного звена. В терапевтическое отделение нам нужно два человека. Хотя у нас сейчас нет больших очередей – есть кабинет неотложной помощи и «Справка в один шаг», когда пациент может без записи обратиться за справкой или другими документами, оформление которых не требует осмотра врача», – добавила Буравцова.

Она уточнила, что в детском поликлиническом отделении узких специалистов достаточно, недобор сотрудников первичного звена. С приходом нового педиатра прием ведут четыре участковых доктора и два находятся в декрете, после их выхода будет полный комплект. В детское педиатрическое отделение могут взять только на декретную ставку, например, внешнего совместителя, одного или двух.