РИАМО - 30 авг. Платежные системы «Мир» и Mastercard проведут акции для пассажиров метро и МЦК: владельцы карт «Мир» смогут оплатить поездку со скидкой в 15 рублей, держатели карт Mastercard – со скидкой в 50%, сообщается на сайтах платежных систем.

Акция системы «Мир» действует до конца года. Скидка в метро и на МЦК составит 15 рублей – по сравнению со стоимостью разовой поездки при оплате банковскими картами других платежных систем на турникетах в Московском метрополитене. Выгода достигается за счет возврата части стоимости поездки на счет карты. Стоимость разовой поездки по карте «Мир» составит 27 рублей.

«Чтобы воспользоваться скидкой, достаточно на несколько секунд приложить бесконтактную карту «Мир» к одному из боковых турникетов, поддерживающих такой способ оплаты, в вестибюлях станций столичного метрополитена и МЦК. После этого с карты будет списана полная стоимость разовой поездки, часть которой (15 рублей) вернется на счет карты спустя несколько минут», — говорится в сообщении на сайте платежной системы «Мир».

У Mastercard акция будет действовать с 1 по 30 сентября. При оплате проезда в одно касание на турникете картами Mastercard на пластике, в телефонах или любых других носителях одна поездка обойдется в 26 рублей – это более чем на 50% ниже стоимости разового билета. За месяц можно будет сэкономить более 1 тысячи рублей.