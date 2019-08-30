РИАМО - 30 авг. В 2020 году планируют достроить теннисный клуб в столичных «Лужниках» площадью 36 тысяч квадратных метров, он станет самым крупным в России теннисным комплексом мирового уровня, говорится в сообщении пресс-службы комитета государственного строительного надзора города Москвы.

Объект возводится по адресу: улица Лужники, владение 24, округ Хамовники. На территории клуба площадью более 4 гектаров разместят 20 кортов для большого тенниса. Также оборудуют 14 крытых кортов, в которых любители тенниса смогут заниматься в любое время года.

«На объекте завершены работы по выносу инженерных коммуникаций из пятна застройки. Ведется устройство монолитных фундаментных плит, ростверков, балок, перекрытий, а также прокладка наружных сетей: водоснабжения, отопления, канализации. На объекте работает около 150 человек», — сказал председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

Он пояснил, что за ходом строительства и устранением нарушений, связанных с качеством работ, установлен жесткий контроль. С начала строительства выдано три предписания об устранении нарушений, оформлены протоколы об административных правонарушениях с наложением штрафных санкций.

В теннисном клубе также предусмотрены площадки для других ракеточных видов спорта: бадминтона, сквоша, настольного тенниса и падел-тенниса.

Помимо крытых кортов, на территории оборудуют семь кортов с грунтовым покрытием.

Посетителям будет предоставлен целый комплекс разнообразных спортивных услуг, связанных не только с теннисом, но и отдыхом, восстановлением после тренировок. В клубе откроется фитнес-студия, бассейн. Для самых маленьких подготовлены специальные оздоровительные программы, и оборудованы детские зоны, чтобы с пользой занять детей во время занятий родителей.

«По поручению мэра Сергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству работ на спортивных объектах», — добавил Антосенко.

К проверкам теннисного клуба в Лужниках привлекаются специалисты центра экспертиз, которые в соответствии с планом проводят весь комплекс лабораторно-инструментальных исследований.