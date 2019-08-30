РИАМО - 30 авг. В урологическом отделении Воскресенской районной больницы №2 впервые в Московской области выполнены две операции дробления камней почки с использованием одноразового гибкого видеоуретерореноскопа последнего поколения, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Особенность данного аппарата заключается в том, что чип видеокамеры находится на конце инструмента и потери изображения не происходит, как при оптоволоконных инструментах прошлого поколения. Данное решение обеспечивает высочайшее качество изображения при минимальном диаметре инструмента - всего 2-3 миллиметра», - сказал главный врач больницы Юрий Райхман.

Эти параметры в сочетании с гольмиевым лазером высокой мощности дают возможность эффективно дробить камни любой плотности в любых отделах почки – мочеточнике, лоханке и чашечках. Воскресенские врачи прооперировали двух пациентов с помощью нового оборудования и удалили камни размерами 12 и 15 миллиметров соответственно.

«У одного из пациентов камень находился в единственной почке, что требовало максимально щадящего подхода. Все этапы операции выполняются под рентгеноскопическим и ультразвуковым контролем, что обеспечивает максимальную безопасность каждого шага процедуры», — добавил Райхман.

По его словам, то, что инструмент предназначен только для одноразового использования, полностью исключает передачу таких инфекций, как гепатит и ВИЧ.