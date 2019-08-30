Начинающийся осенний грибной сезон в Подмосковье удивляет обилием подосиновиков даже бывалых любителей «тихой охоты». Их столько, что хоть косой срезай. Также встречаются волнушки и зонтики, а вот белых по сравнению с летом стало гораздо меньше. Грибники объясняют это отсутствием дождей – лес стоит сухой. Обозреватель РИАМО изучила последние отчеты пользователей в сообществе «Грибы в Подмосковье 2019» «ВКонтакте» и Instagram и поделилась их советами.

Ярославское направление

Самые грибные места: станция «Софрино», «Пушкино», «Ашукинская», «Калистово», «Абрамцево». Преобладают смешанные леса.

Что собирать: сыроежки, свинушки, опята, маслята, реже – белые, подосиновики, подберезовики.

Макс Пировский (Щелковский г.о.):

«Друзья, только я не помню, чтобы было столько подосиновиков? Мы за 3-4 раза уже штук 600 собрали... Не отходя от одного места практически».

Сергей Михайлов (Пушкинский г.о.):

«У платформы «Зеленоградская» лес суховат, но грибы есть. В основном - подберезовики, подосиновики. Немного польских. Белых ни одного не нашел. Зонтов полно! Но не довез – раскрошились».

Алексей Викторович (Пушкинский г.о.):

«Сегодня был в Коптелино. Грибов нет почти. Подберы все червивые. Рядовки переростки, тоже с червями. Опят нет».

Наталья Розанова (Щелковский г.о.):

«Съездили за Фрязино в Щелковский район. Ехала с надеждой на подосиновики, а получилось грибное ассорти: 10 белых, 20 подберезовиков, 36 белых польских, 2 подосиновика, горстка лисичек и пара опяток. В лесу изобилие серой рядовки, валуев и свинушек. В 5 утра было довольно сыро и свежо, машин на обочине насчитала 15 штук. Ходили с мужем часа четыре».

Алена Линская (Сергиево-Посадский г.о.):

«За Хотьково в СНТ 90 км от Москвы за час прогулки набрали две корзины благородных. Червивые выкидываем на месте – берем только чистые. Еще я поняла одну вещь: свою полянку надо знать (или выведать)».

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Казанское направление

Самые грибные места: станции «Черная», «Гжель», «Бронницы», «Анциферово», «Подосинки», «Фаустово», «Пески», «Виноградово», «Луховицы», «Егорьевск».

Что собирать: подберезовики, подосиновики, белые, маслята, лисички.

Светлана Герасимова (Коломенский г.о.):

«Думала, зонтики нашли, обрадовалась, а кольцо не двигается, рисковать не стали - выбросили. Еще попались вешенки, чуть опят, лисички, подберезовики и подосиновики. Среди них много старых и червивых. Но и молодых корзинку собрали на троих за полдня».

Сергей Слепов (Воскресенский г.о.):

«Грибы есть, в лесу сухо. Набрал свою корзинку благородных, в основном – подосиновики и подберезовики».

Jamilja Khamsina (Раменский г.о.):

«Сегодня я под Раменским граммов 300 грибов нашла, лес сухой, грибов все меньше».

Галина Переяславова (Егорьевский г.о.):

«Знакомые канавки в районе д. Малое Гридино все лето радовали, а сейчас суховаты. В лесу благородные и чистые найти сложно, но можно. Основной улов – подберезовики, беленьких в этот раз не нашла, много моховиков и ложных опят, будьте осторожны! Порадовали лисички - как лопухи».

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Павелецкое направление

Самые грибные места: станции «Белые столбы», «Востряково», «Барыбино», «Привалово», «Шугарево». Преобладают лиственные и смешанные леса.

Что собирать: подберезовики, подосиновики, белые, лисички, сыроежки.

Антонина Денисова (г.о. Домодедово):

«Слов нет, сколько здесь подосиновиков. Красота неописуемая! По 20-30 штук стайки попадаются».

Лариса Лариса (г.о. Ступино):

«В Михнево много подосиновиков!».

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Курское направление

Самые грибные места: станция «Гривно», «Львовская», «Колхозная», «Чехов», «Серпухов». Преобладает смешанный тип леса.

Что собирать: белые, подосиновики, подберезовики, сыроежки, лисички.

Анна Коротнева (Серпуховский г.о.):

«Зашла на полчасика и набрала корзинку подосиновиков. И это после выходных! Такое ощущение, что всем уже надоело собирать грибы, и подосы просто стоят и скучают».

Ольга Эм (г.о. Балашиха):

«Красные продолжают радовать: яркие подосики, крепкие подберезовики, четыре белых. Попались в немного болотистой местности в молодом осинничке. Балашиха рулит, на рынке даже красноголовики продают!»

Дмитрий Кудинов (г.о. Подольск):

«Нашли много летних опят, немного подберезовиков и подосиновиков, груздей и пару белых».

Иван Добрынин (Орехово-Зуевский г.о.):

«За 1,5 часа - двухлитровое ведерко лисичек. Попалась одна сыроежка. Польские белые все сухие, даже маленькие».

Ирина Николаева (Серпуховский г.о.):

«Серпуховское направление - грибов все меньше и меньше. Прошлые поездки - за 2 часа две корзины. Сегодня 4,5 часа ходили – и одна неполная корзина подосиновиков».

Игорь Снятков (г.о. Павловский Посад):

«За 10 минут собрал штук 30 небольших подосиновиков!».

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Киевское направление

Самые грибные места: станции «Победа», «Дачная», «Бекасово», «Селятино», «Нара», «Зосимова пустынь». Преобладают смешанные леса.

Что собирать: белые, подберезовики, подосиновики, сыроежки, грузди, опята, маслята.

Игорь Локтионов (Наро-Фоминский г.о.):

«1,5 часа прогулки недалеко от Таширово. Итог - два ведра и корзина благородных».

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Белорусское направление

Самые грибные места: станции «Жаворонки», «Петелино», «Малые Вяземы», «Голицыно», «Хлюпино», «Скоротово», «Кубинка». Преобладают хвойные и смешанные леса.

Что собирать: белые, подберезовики, подосиновики, лисички.

© Фото, сайт kak-pochemu.info

Татьяна Боровицкая (Рузский г.о.):

«Рузский район - крепенькие белые, подосиновики, красота!»

Мария Козлова (Рузский г.о.):

«Жалко, косу не взяла. Столько подосиновиков я не видела в нашем районе».

Виктория Ощепкова (Одинцовский г.о.):

«Прогулялась в окрестностях Перхушково. Намека на опят нет. Удивило наличие благородных!»

Сергей Ефремов (Одинцовский г.о.):

«Часовая прогулка в районе Голицыно. Итог: полведра чистейших подберов, пара белых. Лес суховат... Но краски осени впечатляют!»

Лена Смирнова (Одинцовский г.о.):

«Звенигород! Опять полная корзинка! Ночью такой хороший дождик прошел, и результат - налицо».

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Рижское направление

Самые грибные места: станция «Опалиха», «Нахабино», «Дедовск», «Снегири», «Холщевики», «Ядрошино», «Румянцево». Преобладают лиственные и смешанные леса.

Что собирать: подберезовики, подосиновики, лисички.

evgeniy_rover (г.о. Истра):

«Грибы есть, и моя небольшая корзина была полна самыми любимыми грибами. Белые, подосиновики, лисички и зонты. Надо сказать, что зонтик - гриб «трудовой», и без знания места роста можно остаться со скромным уловом.

Подосиновиков в этом сезоне настолько много, что я уже слышу, как они начинают грибникам надоедать. В августе белых стало на порядок меньше по сравнению с июлем, и по каждая находка – большая радость».

Сергей Иванов (г.о. Шаховская):

«Море подосиновиков, 80% - червивые».

Sveta Sveta (Лотошинский г.о.):

«Результат нашей прогулки – 120 подосиновиков и 50 белых. Никогда столько подосиновиков не видели!».

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Ленинградское направление

Самые грибные места: «Фирсановка», «Подрезково», «Поварово», «Головково», «Покровка», «Фроловское». Преобладают хвойные и смешанные леса.

Что собирать: белые, подберезовики, подосиновики, сыроежки, грузди, опята, маслята.

Андрей Кулик (г.о. Клин):

«На днях со мной случился какой-то грибной апокалипсис!15 ведерок собрали, все как на подбор!»

Denis Chepurov (на границе с Тверской областью):

«В районе Конаково собрал белые, красные и лисички. Немного волнушек и чернушек».

Яна Любинцова (на границе с Тверской областью):

«Граница Тверской и Московской области (Губин Угол): лес сухой, большая часть грибов - подберезовики, польские грибы и подосиновики, очень много груздей. Белые встречались, но в основном червивые. На жарку собрать хватит».