РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 авг. В подмосковном Подольске завершается ремонт взрослого поликлинического отделения Климовской горбольницы №2, новые кабинеты и регистратура, входная группа заработают к середине сентября 2019 года, сообщила «РИАМО в Подольске» главврач учреждения Иоланта Буравцова.

«Завершается ремонт взрослого поликлинического отделения Климовской городской больницы №2. Большинство работ практически выполнено. На втором этаже принимаем работы частично и на следующей неделе готовы заселять туда докторов. Затем строительные работы переместятся на первый этаж и на переход. Первый этаж и зону регистратуры готовы запускать уже через неделю-две. Подрядчик не только укладывается в сроки, но и идет с опережением графика. Стоимость ремонта составляет 55 миллионов рублей», - сказала Буравцова.

По ее словам, после ремонта на первый этаж переместят всю диагностическую базу, кабинет по выписке рецептов, оформления листа нетрудоспособности, УЗИ, эндоскопический, забора крови, лабораторию. Также по просьбе пациентов перенесли кабинет врача-травматолога, так как его пациентам трудно подниматься на второй этаж, а лифт смонтировать невозможно.

На втором этаже будут все врачи-терапевты, отоларинголог, окулист, онколог, кабинет медицинской профилактики. Там откроют новый дневной стационар из трех палат, полностью укомплектованных всем необходимым, с процедурным кабинетом, комнатой для персонала. Стационар вмещает 12 коек, но может работать в три смены.

Модифицировали входную группу. Убрали дублирующие двери, сделали большой широкий вход, пандус для маломобильных групп населения, противоскользящую плитку, поручни. Увеличили количество ступенек, так как изначально они были слишком высокие и пожилым людям было сложно подниматься.

Ремонт начали в октябре 2017 года и должны были закончить в 2018 году, но по техническим обстоятельствам и в связи с недостаточным финансированием заканчивают сейчас. Работы проводит группа «СК-Сервис».

В Климовской горбольнице №2 прикреплено к амбулаторно-поликлиническому звену 26 тысяч человек. Обслуживаемое население по скорой неотложной помощи составляет 76000 человек. По маршрутизации скорая везет в больницу пациентов круглосуточно. Самая большая нагрузка приходится на хирургию, затем инфекция и терапия с кардиологией.