РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 30 авг. Кабинеты для получения справок в городском округе Домодедово будут дополнительно принимать 31 августа и 1 сентября, сообщается на официальной странице администрации городского округа Домодедово в соцсети «ВКонтакте».

«В связи с началом учебного года возрастает потребность в оформлении медицинской документации. Домодедовская ЦГБ расширила режим работы кабинетов «Справка в один шаг». 31 августа 2019 с 08:00 до 15:00; 1 сентября 2019 с 09:00 до 12:00», - говорится в сообщении.

Кабинеты «Справка в один шаг» призваны освободить терапевтов от части бумажной работы. В кабинетах выдаются рецепты на молочно-раздаточный пункт для детей от года до трех лет, оформляются справки на плановую госпитализацию, на посещение бассейна, направления для оформления детей в образовательные учреждения и прочее. Обычно кабинеты работают только по будням, но на этой неделе сделали исключение.

Кабинеты, которые будут работать в таком режиме, расположены в следующих поликлиниках: городская детская поликлиника (Каширское шоссе, 36 А), филиал №1 городской детской поликлиники (улица Дачная, 25), филиал №2 городской детской поликлиники (улица Талалихина, 4), Растуновская поликлиника (село Растуново, улица Мирная, строение 7), поликлиника микрорайона Авиационный (улица Ильюшина, 13/19).

Справки выдаются врачом терапевтом и медсестрой. Перед выпиской справки проводится профилактический осмотр.