РИАМО - 30 авг. В Москве ограничат движение по проспекту Сахарова и нескольким соседним улицам на двое суток из-за праздничных мероприятий фестиваля «Pro лето», также на улице Маши Порываевой закроют плоскостные парковки, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса столицы.

Движение перекроют в пятницу с 22:00, откроют 1 сентября в 22:00.

Ограничение коснется участка улицы Маши Порываевой от проспекта Академика Сахарова до улицы Каланчевской; проспекта Академика Сахарова от улицы Садовая-Спасская до улицы Маши Порываевой; Местного проезда от улицы Маши Порываевой до Орликова переулка и от проспекта Академика Сахарова до Орликова переулка; улицы Архитектора Рочегова; Докучаева переулка от проспекта Академика Сахарова до улицы Большая Спасская.

Кроме того, до 1 сентября будут закрыты плоскостные парковки №9032 и 9021, расположенные на улице Маши Порываевой (дом 7, строение 8 и дом 11в).

В последний день августа в Москве пройдет фестиваль «Pro лето». В рамках фестиваля на проспекте Академика Сахарова будут работать семь спортивных площадок. Взрослых и детей ждет увлекательная спортивная программа: шоу хайлайнеров и BMX’еров, мастер-классы по слэклайну, SUP-серфингу, уличным танцам, воркауту и панна-футболу.