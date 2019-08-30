РИАМО – 30 авг. Девятнадцатилетнюю российскую туристку перевезли в Москву из Турции после серьезной травмы в аквапарке в Аланье, передает РИА Новости.

Сразу после инцидента юную россиянку положили в медицинское учреждение Аланьи. Страховая компания, турецкие врачи и эксперты Центра медицинской эвакуации ФГБУ «Всероссийский центр медицины катастроф «Защита» Минздрава России организовали телемост, чтобы выработать меры по решению сложной ситуации.

«В ходе (телемоста – ред.) было проанализировано состояние пострадавшей и принято решение о подготовке ее к эвакуации», — говорится в сообщении.

Перелет финансировали за счет ресурсов страхового лимита. Перевозку провели в штатном режиме. Девушку доставили в один из медицинских центров для дальнейшего оказания помощи.