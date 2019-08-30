РИАМО - 30 авг. В Международный День солидарности в борьбе с терроризмом 3 сентября в Москве и Подмосковье почтут память жертв теракта в Беслане, сообщается на сайте представительства Республики Северная Осетия - Алания при президенте РФ.

Панихида в Москве состоится в Храме Рождества Пресвятой Богородицы на Кулишках, он находится на улице Солянка. Она начнется в 12:20.

«В 13:00 состоится акция памяти перед Аланским подворьем, где присутствующие почтут минутой молчания память погибших, возложат цветы и выпустят в небо 334 белых воздушных шара – по числу жертв теракта», — говорится в сообщении.

На акции будут присутствовать бывшие заложники, члены Совета Федерации РФ, депутаты Госдумы РФ, члены Московской осетинской общины.

Также в этот день состоится возложение цветов и венков к могилам бойцов спецподразделений «Альфа», «Вымпел» и сотрудников МЧС РФ на Николо-Архангельском кладбище, в городе Жуковском и деревне Юрово Раменского городского округа Московской области.

Возложение цветов пройдет и в Пушкинском городском округе, в парке памяти погибших в Бесланской трагедии музея-усадьбы «Мураново».

Дата 3 сентября в России стала днем солидарности в борьбе с терроризмом в память о трагических событиях, случившихся в 2004 году в Беслане. Напавшие на школу террористы удерживали в заложниках детей, их родителей и учителей. Погибло более 300 человек.