РИАМО - 30 авг. Московская областная дума разработает законопроект о предоставлении денежных выплат вместо продуктовых наборов для беременных и детей до трех лет, как показал соцопрос в трех городских округах, монетизацию поддерживают более половины жителей, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

Сейчас федеральным законодательством установлено, что беременные и кормящие женщины, а также дети в возрасте до трех лет через специальные пункты могут получить адаптированные молочные смеси, молочные и кисломолочные продукты, овощные, фруктовые пюре и другие продукты. В Подмосковье работает более 500 молочно-раздаточных пунктов, также питание выдают в медучреждениях и магазинах.

«В декабре 2018 года Мособлдумой были приняты поправки в законодательство, которые предусматривали, что можно получить как натуральные продукты, так и денежную выплату. В качестве пилотного проекта по предоставлению выплат было выбрано три муниципалитета – Ивантеевка, Зарайск и Раменский округ», - отмечается в материале.

Проведенный областным Минздравом мониторинг показал, что в Зарайске из общего числа граждан льготной категории денежную выплату получили 96,4%, в Ивантеевке - 92,6%, в Раменском округе - 90,4%. По итогам трех месяцев реализации пилотного проекта провели соцопрос. В результате за денежную выплату высказались 72,2% респондентов.

В 2019 году муниципальным образованиям Подмосковья выделили 1,5 миллиарда рублей на организацию питания беременных, кормящих матерей и детей. Сумма рассчитана исходя из следующих месячных норм: детям до года и кормящим матерям - 681 рубль; детям от одного года до двух лет - 517 рублей; детям от двух до трех лет - 430 рублей; беременным женщинам - 259 рублей.

В качестве денежной выплаты предлагается будущим мамам выплачивать по 300 рублей ежемесячно, детям в возрасте до года — по 1 тысяче рублей, детям от одного до трех лет – по 600 рублей. Данные расчеты в настоящее время прорабатываются с Минэкономики Московской области.

Экономия за счет закрытия пунктов выдачи продуктовых наборов составит порядка 185 миллионов рублей. Эти средства можно будет направить на нужды медицинских учреждений. Кроме того, в поликлиниках появятся дополнительные помещения.

Как отметил председатель комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Андрей Голубев, сейчас от жителей поступают замечания, касающиеся состава продуктовых наборов. Таким образом переход на денежную выплату позволит унифицировать систему обеспечения питанием беременных, кормящих матерей и детей.

«Более 70% жителей пилотных муниципалитетов поддержали монетизацию выдачи продуктов. По итогам обсуждения прозвучало мнение, что ее нужно вводить в целом по Московской области. Наш комитет включится в эту работу, мы уже начинаем подготовку соответствующей законодательной и нормативной базы совместно с коллегами из органов исполнительной власти. К концу года планируем завершить, чтобы все подготовить заранее и дать людям необходимую информацию о том, как это будет работать в дальнейшем. Так, чтобы переход на денежные выплаты был удобен для жителей», – сказал Голубев.