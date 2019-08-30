РИАМО - 30 авг. Исходя из результатов аналогового метода прогнозирования, в стране ожидается бабье лето, первая неделя сентября может ассоциироваться с данным явлением, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Ранее синоптики сообщали, что в Московском регионе бабье лето уже началось.

«Бабье лето будет, оно даже началось с такой погоды, первая неделя сентября вполне может ассоциироваться с бабьим летом», - сказал Вильфанд.

По его словам, по результатам аналогового метода прогнозирования, в процессе которого подбираются аналогичные процессы из архивов, можно с уверенностью говорить о наступлении бабьего лета.

Ранее Вильфанд рассказал, что в Московском регионе первая декада осени будет комфортной, температура превысит норму, а существенных осадков не ожидается.