РИАМО - 30 авг. В искусственном пруду в Раменском округе обнаружили труп двухлетнего мальчика, смерть произошла из-за невнимательности родителей, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК по Московской области.

Следователи выяснили, что 29 августа мальчик играл во дворе частного дома, а его мама и папа находились внутри. Он самостоятельно вышел за ворота участка на улицу. Там он упал в находящийся неподалеку искусственный пруд и захлебнулся. При осмотре на его теле не нашли признаков насильственной смерти.

«По данному факту следственным отделом по городу Раменское ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки», — говорится в сообщении.

Сейчас следователи проводят проверочные мероприятия с целью установления причин и обстоятельств происшествия. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.