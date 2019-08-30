РИАМО - 30 авг. Первая декада сентября в Европейской части России, в том числе в Московском регионе, ожидается комфортной, температура будет выше нормы, а частые дожди не ожидаются в течение всего месяца, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Первая декада сентября ожидается комфортной. . Температурный фон на Европейской территории России ожидается выше нормы на 3-5 градусов, и существенных осадков не прогнозируется», - сказал Вильфанд.

По его словам, частых дождей не ожидается в течение всего сентября.

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